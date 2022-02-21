  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Akhisar kuraları:
Ekonomi

TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Akhisar kuraları:

TOKİ Manisa Akhisar 2+1 ve 3+1 kura çekiliş heyecanı yaşandı. 2+1, 120 konut için toplam başvuru sayısı olan konutlar için hak sahisi sayısı 84’tür. 3+1, 48 konut için toplam hak sahibi sayısı 34 adettir. TOKİ Manisa Akhisar, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ EskişAkhisarr kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 11:28:00 - 2022-02-21 11:36:40
TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Akhisar kuraları:

Manias Akhisar TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı.  İşte Manisa TOKİ Akhisar 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçalrı isim lisetsi:

Cavit Uğur Çeker

Burak Berkman

Özge Kırkar

Umut Gökçe Arırt

Enes Dündar

Alizar Subaşı

Mehmet Saygılı

Sabriye Aktaş

Tülay Demir
İsmail Aksu

Ai Taşkaya

Erdal Yeşil

Hüseyin Yıldız

Harun Kayhan

Fatma Sezgin

Ali Ökdem

Sabiha Özdemir
Yunus Emre Sevgen

Serap Sami

Halit Sevinç

Şaban Gencer
Nazmi Arslan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay