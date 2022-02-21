TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Akhisar kuraları:

TOKİ Manisa Akhisar 2+1 ve 3+1 kura çekiliş heyecanı yaşandı. 2+1, 120 konut için toplam başvuru sayısı olan konutlar için hak sahisi sayısı 84’tür. 3+1, 48 konut için toplam hak sahibi sayısı 34 adettir. TOKİ Manisa Akhisar, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ EskişAkhisarr kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.