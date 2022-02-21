TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Akhisar kuraları:
TOKİ Manisa Akhisar 2+1 ve 3+1 kura çekiliş heyecanı yaşandı. 2+1, 120 konut için toplam başvuru sayısı olan konutlar için hak sahisi sayısı 84’tür. 3+1, 48 konut için toplam hak sahibi sayısı 34 adettir. TOKİ Manisa Akhisar, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ EskişAkhisarr kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Manias Akhisar TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. İşte Manisa TOKİ Akhisar 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçalrı isim lisetsi:
Cavit Uğur Çeker
Burak Berkman
Özge Kırkar
Umut Gökçe Arırt
Enes Dündar
Alizar Subaşı
Mehmet Saygılı
Sabriye Aktaş
Tülay Demir
İsmail Aksu
Ai Taşkaya
Erdal Yeşil
Hüseyin Yıldız
Harun Kayhan
Fatma Sezgin
Ali Ökdem
Sabiha Özdemir
Yunus Emre Sevgen
Serap Sami
Halit Sevinç
Şaban Gencer
Nazmi Arslan