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TOKİ Malatya Darende 3 etap 254 konutların anahtar teslim ne zaman?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçemize yaptırılan 12 bloktan oluşan 253 konut, doğalgaz çalışmaları nedeniyle 5 aylık bir gecikmenin ardından Ekim ayında teslim edileceği öğrenildi. Kayseri Melikgazi Yeşilyurt 709 konutlar bu yıl içerisinde teslim olur mu, TOKİ Malatya Darende 3 etap 254 konutların anahtar teslim ne zaman? soruları en sık sorulan soruların başında gelmekte.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
TOKİ Malatya Darende 3 etap 254 konutların anahtar teslim ne zaman?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçemize yaptırılan 12 bloktan oluşan 253 konut, doğalgaz çalışmaları nedeniyle 5 aylık bir gecikmenin ardından Ekim ayında teslim edileceği öğrenildi.

Toplu Konut İdaresinin Darende´de başlattığı 3. Etap projesi kapsamında 253 daire 2+1 şeklinde inşa edilerek tamamlandı. Yüklenici firma yetkilisi Özkan Polat, yaptığı açıklamada, konutların tamamlandığını aktararak, “Beş ay gibi bir gecikme durumumuz oldu. Buda doğalgaz çalışmalarından kaynaklandı. Firma şuan ana hatları çekti ve konutlardaki hatlar üzerinde çalışmasına devam ediyor. Yine daire içi doğalgaz dağıtım hatlarının montajı devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Eylül ayı sonu gibi hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.” demişti.

Vatandaşlar tarafından projenin çok beğenildiğini kaydeden Polat, “Mimarisi ve kaliteli işçiliği ile hak sahiplerinden büyük bir takdir alıyoruz. TOKİ standartları gerçekten çok yüksek tutuyor. En kaliteli ürünler burada kullanılıyor. Vatandaşlarda bunu doğal olarak olumlu tepki ile karşılıyor. Önümüzdeki günlerde kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesine başlayacağız. Ağaçlarımız geldi, çok güzel 2 çocuk parkı ve 200 kişilik açık amfi tiyatro yaptık. Yine burada iki dükkanlı bir ticaret merkezi inşa ettik, şuan talep oldukça fazla herkes almak istiyor. Burası Darende´nin havası ve konumu itibari ile özel bir yaşam merkezi olacak.” diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
  1. TOKİ Malatya Darende 3 etap 254 konutların anahtar teslim ne zaman?
  2. Kayseri Melikgazi Yeşilyurt 709 konutlar bu yıl içerisinde teslim olur mu

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