TOKİ sosyal konut, arsa ve iş yeri başvuruları devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise kuraların ne zaman ayın kaçında çekileceğini araştırıyor. TOKİ kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek TOKİ konut kuraları ayın kaçında çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, A Para'nın canlı yayınına katıldı. Bulut kuralara ilişkin, “31 Ekim'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sonrasındaki ilk hafta kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmeye başlayacak. İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek” ifadelerini kullandı. Başkan Bulut, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte, hak kazanamayanlara başvuru bedellerinin iade edileceğini de sözlerine ekledi.