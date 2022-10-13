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Aktüel TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa konut iş yeri kura takvimi:
Aktüel

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa konut iş yeri kura takvimi:

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. Projeye başvuru yapanlar ise kura takvimini araştırıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman ayın kaçında çekilecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-13 21:27:00 -
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa konut iş yeri kura takvimi:

TOKİ 25 bin sosyal konut ve 1 milyon arsa-iş yeri projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül'de başladı. e-Devlet başvuruları 28 Ekim'de, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuruları ise 31 Ekim'de sona erecek. 1 milyon arsa ve iş yeri projesi başvuruları ise 10 Ekim'de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri ise 7 Kasım'da sona erecek. Başvuru yapacak olanlar ise 'TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa konut iş yeri kura takvimi:

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, "Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak” dedi.

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