TOKİ kurada çıkanların evleri ne zaman teslim edilecek

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ evlerinin ne zaman teslim edileceğini merak etmekte. TOKİ evleri ne zaman teslim edilir? TOKİ evleri ne zaman biter? TOKİ anahtar teslim tarihleri son dakika merak edilmekte. TOKİ kura sonucu hak sahibi olanların evlerini teslim edilme süresine ilişkin açıklama yaptı.

Konutların teslim süresi ne kadardır?

TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.

TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.

Nasıl bir ev teslim alacağım?

Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.

Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekareye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.

TOKİ Alt gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?

Bir hane halkı -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- adına yalnızca bir adet başvurunun yapılabileceği alt gelir grubu konutlara başvuru yapacak kişilerin; 1.T.C. vatandaşı olması, 2.Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), 3.Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), 4.Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç), 5.Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), 6.Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.100 TL olarak uygulanmaktadır.), gerekmektedir. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan; •1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”, •2. Kategori olan “İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin”, •3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”, •4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.