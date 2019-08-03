TOKİ’ye başvurup TOKİ kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğini TOKİ’ye soruyor. Peki TOKİ Kura sonucu hak kazananlar şimdi ne yapacak? TOKİ nerelere ev yapıyor? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ kura sonuçları sonrası neler yapılır?

Konut projemizde hak sahipliği belirleme kurasından sonraki işlemler yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra TOKİ proje inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından şerefiyeli konut fiyatları belirlenmekte ve hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilerek sözleşmeler imzalatılmaktadır.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

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