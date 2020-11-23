TOKİ kura sonuçları Karabük Yenice çekilişi TOKİ
TOKİ binlerce aileyi konut sahibi yapmaya devam ediyor. Yatay mimari olarak konut inşaa eden TOKİ, uygun fiyatlarla ve ödeme kolaylığıyla vatandaşları hayalindeki eve kavuşturuyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabük Yenice kura çekilişi gerçekleştirilmekte. TOKİ kura sonuçları çekilişi kurumun sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanmakta.
Karabük Yenice TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği Karabük Yenice kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Karabük Yenice kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek.
TOKİ kura çekilişi 23 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi. TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
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