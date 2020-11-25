TOKİ Konya Karapınar kura çekiliş sonuçları
TOKİ kura sonuçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ şimdi de Konya Karapınar konutları için kura çekilişi düzenliyor. Peki Konya TOKİ Karapınar kura sonuçları açıklandı mı?
Konya Karapınar TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği Konya Karapınar kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek.
TOKİ kura çekilişi 25 Kasım Çarşamaba günü saat 11.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi. TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ