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Ekonomi TOKİ Konya Karapınar kura çekiliş sonuçları
Ekonomi

TOKİ Konya Karapınar kura çekiliş sonuçları

TOKİ kura sonuçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ şimdi de Konya Karapınar konutları için kura çekilişi düzenliyor. Peki Konya TOKİ Karapınar kura sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:03:00 - 2020-11-25 11:05:00
TOKİ Konya Karapınar kura çekiliş sonuçları

Konya Karapınar TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği Konya Karapınar kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek.

TOKİ kura çekilişi 25 Kasım Çarşamaba günü saat 11.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi.  TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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