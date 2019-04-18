TOKİ Konya Kadınhan kura sonuçları Kura Sonuçları - Toki son dakika haberleri. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Konya Kadınhanı'nda inşa edilen 111 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ kura sonuçları 2019.

Kura Sonuçları - Toki son dakika haberleri. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Konya Kadınhanı'nda inşa edilen 111 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ kura sonuçları 2019. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya’nın Kadınhanı İlçesi’nde inşa edilen 111 konutun kura sonucuyla hak sahiplerine teslim edildi. Toplam 111 adet konutun bulunduğu Toki Konya Kadınhanı 5. etap evleri projesindeki 111 adet dairenin konut belirleme kurası 18 Nisan 2019 Perşembe günü Kadınhanı Kültür Merkezi’nde saat: 14:00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Toki Konya Kadınhanı 111 konut projesinde yer alan toplam 398 adet dairenin kura sonuçları TOKİ’nin web sitesinden kura sonuçlarını Hak Sahibi Kimlik No’sunu girerek öğrenmek mümkün. Ayrıca Osmancık Belediyesinin web sitesindeki duyurular bölümünden kura sonuçlarına ulaşmak mümkün. Yükseklikleri zemin+3 olan konutların 79’uı 2+1 ve 32’si ise 3+1 planında tasarlandı. Bu projede geleneksel konutlarda yer alan mimari cephe anlayışı modernize edilerek yansıtıldı. Bina cephelerinde zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, kemer formlu blok girişleri, söveler, ferforje korkuluklu geniş pencere ve balkonlar kullanılarak farklılık yaratılmaya çalışıldı. Yatay ve yöresel mimari konseptli projede, yerleşim alanı dükkânları, parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda Kadınhanı’na değer katacak yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.

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