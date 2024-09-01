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Yaşam TOKİ Konutları yeni toplu taşıma hattı hizmete açılıyor!
Yaşam

TOKİ Konutları yeni toplu taşıma hattı hizmete açılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 10:49:00 -
TOKİ Konutları yeni toplu taşıma hattı hizmete açılıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Akyar Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayacak yeni toplu taşıma hattının 2 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacağını duyurdu.

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim bölgelerinden Akyar TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yeni toplu taşıma hattını hizmete alıyor. 2 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak ve 10’ar dakikalık aralıklarla hareket edecek hat; Sanayi - Eski İtfaiye - Akyar TOKİ güzergâhında vatandaşlara toplu taşıma hizmeti verecek.

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