TOKİ konut satışları TOKİ konut satış başvuru

Koronavirüs salgını sürecinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binlerce aileye hayalindeki eve sahip olmak isteyenlere konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ uygun fiyatlarla ve ödemede çok büyük avantaj ile maaşı 5 binin altında olan vatandaşları ev sahibi yapıyor. Peki TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ ucuz konut başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ konut için başvuru şartları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olması,

TOKİ maaşı 5 bin TL altında olanlara konut kampanyası başlattı işte başvuru şartları

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),.

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç),

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.). Ayrıca vatandaşların aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekiyor. (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.).

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