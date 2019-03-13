TOKİ konut başvuruları son dakika TOKİ başvuruları ne zaman 2019

TOKİ başvuru formu 2019, TOKİ başvuruları ne zaman 2019 son dakika. TOKİ'nin sosyal konut projesi için inşa edeceği 50 bin ev için başvuru işlemleri devam ediyor. Peki, TOKİ başvurusu hangi şehirler için yapılabilecek? Toki başvuruları ne zaman bitiyor? Toki başvuruları nereden yapılıyor? Toki başvuruları hangi illerde? İşte, 50 bin sosyal konuta başvurusunda bulunmak iseyen vatandaşların araştırdığı o detaylar…

TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konutlar için aldığı konut başvurusu, ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüzde 10-12 arasında değişen peşinatlar ve 388 liradan başlayan taksitlerle geri ödeme imkanı bulunan TOKİ sosyal konutları için başvuruları 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler TOKİ başvurularını 19 Nisan 2019'a kadar yapabilecek.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 Bin Konutluk TOKİ başvuru şartları için ise başvuru sahiplerinin o il ve ilçenin sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ediyor olması,

2+1 konutlar için 25 yaşını doldurmuş olmak,

3+1 konutlar için 18 yaşını doldurmuş olmak,

2+1 TOKİ alt gelir grubu başvuruları için toplam hane halkı gelirinin en fazla 4 bin 500 lira gelire sahip olmak (İstanbul için 4 bin 800 lira gelire sahip olmak) şartlarını açıkladı. 3+1 orta gelir grubu için ise bu şart aranmıyor.

TOKİ 50 bin sosyal konut başvuruları nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden kabul edilecek. Bakan Murat Kurum projenin hangi şehirlerde yapılacağı yönündeki soruya ise 67 ilde konut üreteceklerini söyledi. Bu şehirlerden bazıları ise şu şekilde sıralandı.

İstanbul 6 Bin 300 Adet (başakşehir ve esenyurt)

Ankara 2 Bin 934 Adet

İzmir 2 Bin 500 Adet

Adana 2 Bin 200 Adet

TOKİ 50 bin sosyal konut başvuru evrakları neler?

388 liradan başlayan taksitlerle satılacak olan konutlar için vatandaşların Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine üzerinde kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanları ile şahsen başvuruda bulunmaları ve başvuru ücreti olarak talep edilen tutarı yatırmaları yeterli olacak. TOKİ alt gelir grubu konutlar için başvuru ücreti 500 lira olarak belirlenirken TOKİ orta gelir grubu konutlar için başvuru bedeli ise bin lira olarak belirlendi. Şehit, gazi ve emekli kontenjanı için başvuru yapacak olan kişiler ise bu durumlarını gösteren resmi belgeleri yanlarında ibraz edecek.

TOKİ Başvuru ücreti ne kadar, TOKİ 50 bin sosyal konut fiyatları kaç lira?

Bakan Murat Kurum 2+1 konutlar için 500 lira 3+1 konutlar için ise bin lira TOKİ Başvuru ücreti alınacağını duyurdu. Konutlara fazla başvuru olması durumunda hak sahipleri TOKİ kura sonuçları ile belirlenecek. Kura çekilişinde adı çıkmayan kişilere yatırmış oldukları bu ücret geri ödenecek. TOKİ konutları için son başvuru tarihi ise 19 Nisan 2019 olarak belirlendi. TOKİ 50 bin konut fiyatları ise projenin yapıldığı ile göre belirlenecek. TOKİ 2+1 daire fiyatları 116 bin lira 238 bin lira arasında değişirken konutların taksitleri 388 lira ile 793 lira arasında değişecek. TOKİ 3+1 daire fiyatları ise projeye özel olarak 170 bin liradan başlayacak ve 399 bin lira arasında değişecek. İstanbul'da konutlar ağırlıklı olarak Başakşehir ve Esenyurt arasında değişecek.

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