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TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv alanınındaki 541 konutları ne zaman teslim edilecek?

Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv alanınındaki 541 daireyi 17 Ağustos’da teslim edilecek mi? Sorusu Gölcük Sivritepe konutları hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Gölcük Sivritepe 541 konutların teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:20
TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv alanınındaki 541 konutları ne zaman teslim edilecek?

Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv alanınındaki 541 daireyi 17 Ağustos’da teslim edilecek mi? Sorusu Gölcük Sivritepe konutları hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Gölcük Sivritepe 541 konutların teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan) “En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi. “Diğer alıcı adayları” kategorisi

Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.  %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (null) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2020 ayından itibaren başlatılacaktır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:20
  1. Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv alanınındaki 541 konutları ne zaman teslim edilecek?
  2. toki konut teslim tarihi

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