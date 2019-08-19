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TOKİ Kocaeli Gölcük 541 konut başvuruları ne zaman? TOKİ Gölcük konut fiyatları

Kocaeli Gölcük'te inşası devam eden 541 konut projemiz içinde yer alan 106 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 19 Ağustos - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TOKİ Gölcük konut fiyatları ne kadar?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:47
TOKİ Kocaeli Gölcük 541 konut başvuruları ne zaman? TOKİ Gölcük konut fiyatları

Kocaeli Gölcük'te inşası devam eden 541 konut projemiz içinde yer alan 106 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 19 Ağustos - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TOKİ Gölcük konut fiyatları ne kadar?

Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500TL olması gerekmektedir.)

11. Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:

- Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi)

- Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

• Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)

• Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”

12. Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

13. Konut satış bedellerine, KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dâhil edilmemiştir. Bu tutarlar hak sahibi olacaklara aittir.

 TOKİ Gölcük konutlarının detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:47
  1. TOKİ Kocaeli Gölcük 541 konut başvuruları ne zaman?
  2. TOKİ Gölcük konut fiyatları

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