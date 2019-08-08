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TOKİ Kocaeli Gebze 300 konut kura sonuçları sorgula

TOKİ’nin Kocaeli Gebze’de inşaa edeceği 300 konut projesi için gerçekleştirilen kura çekimi sonucu hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Kocaeli Gebze 300 konut kura sonuçları isim listesi. TOKİ Gebze kura sonuç listeleri nerde acaba? sorusu en çok sorular soruların başında gelmekte.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
TOKİ Kocaeli Gebze 300 konut kura sonuçları sorgula

TOKİ’nin Kocaeli Gebze’de inşaa edeceği 300 konut projesi için gerçekleştirilen kura çekimi sonucu hak sahipleri belirlendi.

Alt ve orta gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 2+1 150 adet, 3+1 150 adet daire olmak üzere 300 konut bulunmakta. TOKİ Gebze kura çekilişi yapıldı.

Kocaeli Gebze ve Dilovası projeleri kura tarihi 8 Ağustos olarak belirlenmiştir. Kura çekilişin yapılacağı yer bilgisi daha sonra TOKİ’nin web sitesi www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

 TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 2+1 ödeme planı nasıl?

- Yüzde 12 peşinat, 180 ay vade 

- Yüzde 20 peşinat, 240 ay vade 

TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 3+1 ödeme planı nasıl?

- Yüzde 10 peşinat, 120 ay vade

- Yüzde 20 peşinat, 180 ay vade

TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde oturma koşulu ve devir işlemleri neler?

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. 3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ kura çekim sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
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