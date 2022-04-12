Toki Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!
Kırıkkale Delice Çerikli mahallesindeki 57 konutun hak sahipleri çekilen kura neticesinde belli oldu. TOKİ Kırıkkale Delice Çerikli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte TOKİ Delice kura sonuçları...
Toki Kırıkkale Delice mahallesinde TOKİ tarafından yapılacak olan 52 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 konutlar için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiliş sonucu hak sahipti belirlendi. TOKİ Kırıkkale Delice Çerikli kura sonuçları ismi çıkanlar için isim listesi de merak edilme başladı. İşe Toki Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!
Alaattin Yurduseven
Muzaffer Balkar Örem
Yunus Sungur
Engin Babacan
Muhammed Beşir Şuaybar
Ahmet Tangüner
Şevket Diler
Hüseyin Erman
suat Şahin
İlknur Sümer
Büşra Uyar
Tuncer Gönen
Burak Alperen Aksakal
Nuh Çınar
İbrahim Erdal
Şeyma Yurduseven
Başak Aktaş
Mustafa Mert Türk
Esra Şahin
dilara Dolu
Sabahattin Ayhan
Gökmen Özmen
Enes Demircan
Beytullah Demir
Can İbrahim Şahin
Selahattin Çoban
Ferhat Anıl Ilgaz
Osman Ceylan
Nazmiye Kurucan
Birsen Tekinay
Ümit Güven
İbrahim Oktay Örem
Gökhan Bulut
Beyza Nur Zorba
Volkan Narcı
Ozan Eliaçık
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın