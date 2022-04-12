Toki Kırıkkale Delice mahallesinde TOKİ tarafından yapılacak olan 52 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 konutlar için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiliş sonucu hak sahipti belirlendi. TOKİ Kırıkkale Delice Çerikli kura sonuçları ismi çıkanlar için isim listesi de merak edilme başladı. İşe Toki Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!

Alaattin Yurduseven

Muzaffer Balkar Örem

Yunus Sungur

Engin Babacan

Muhammed Beşir Şuaybar

Ahmet Tangüner

Şevket Diler

Hüseyin Erman

suat Şahin

İlknur Sümer

Büşra Uyar

Tuncer Gönen

Burak Alperen Aksakal

Nuh Çınar

İbrahim Erdal

Şeyma Yurduseven

Başak Aktaş

Mustafa Mert Türk

Esra Şahin

dilara Dolu

Sabahattin Ayhan

Gökmen Özmen

Enes Demircan

Beytullah Demir

Can İbrahim Şahin

Selahattin Çoban

Ferhat Anıl Ilgaz

Osman Ceylan

Nazmiye Kurucan

Birsen Tekinay

Ümit Güven

İbrahim Oktay Örem

Gökhan Bulut

Beyza Nur Zorba

Volkan Narcı

Ozan Eliaçık

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın