Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kayseri Melikgazi 834 konutları ne zaman teslim edilecek? Sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyordu. TOKİ, Kayseri Melikgazi 834 konut projemiz, 8 Ağustos – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Kayseri Melikgazi Yeşilyurt 709 konutlar bu yıl içerisinde teslim olur mu?

T.C. Toplu Konut İdaresi “Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan Mevkiinde 834 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi ve 2 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” (Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği) Toplu

Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 834 adet konutun teslim işlemlerine 8 Ağustos 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Diğer taraftan, bankaca KDV tahsilatının yapılabilmesi ve müşavir firma tarafından konutun teslim edilebilmesi için konut alıcılarının konut taksit vs. borcunun bulunmaması gerekmektedir. Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası

3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.