TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri
TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ İstanbul Kayabaşı’nda 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi İstanbul Kayabaşı konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
19 Ekim 2020 tarihi itibari ile başvuruları alınan TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 18. bölge 1. Etap projesi 192 konut, TOKİ Başakşehir Kayabaşı 22. bölge 862 Konut Projesi, TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 869 ada 3-4 parsel 399 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için kura çekilişleri9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10:00’da yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Kayabaşı kura çekilişi canlı yayını başladı. Kura çekilişi kapsamında 1+1 konut kura çekilişi, 2+1 kura çekilişi, 3+1 kura çekilişi ve 4+1 kura çekilişi olmak üzere 4 alanda hak sahipleri çekilen kura yöntemiyle belirlendi.
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