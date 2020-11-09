  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri
Ekonomi

TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri

TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ İstanbul Kayabaşı’nda 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi İstanbul Kayabaşı konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:34:00 -
TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri

19 Ekim 2020 tarihi itibari ile başvuruları alınan TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 18. bölge 1. Etap projesi 192 konut, TOKİ Başakşehir Kayabaşı 22. bölge 862 Konut Projesi, TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 869 ada 3-4 parsel 399 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için kura çekilişleri9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10:00’da yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Kayabaşı kura çekilişi canlı yayını başladı. Kura çekilişi kapsamında  1+1 konut kura çekilişi, 2+1 kura çekilişi, 3+1 kura çekilişi ve 4+1 kura çekilişi olmak üzere 4 alanda hak sahipleri çekilen kura yöntemiyle belirlendi.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın.

TOKİ evleri fiyatları! TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ konut başvurusu
TOKİ evleri fiyatları! TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ konut başvurusu

Ekonomi

TOKİ evleri fiyatları! TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ konut başvurusu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti
Gündem

Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti

Muhalif çıkışlarıyla tanınan dizi oyuncusu Fırat Tanış'ın milyonlarca insanı etkileyen koronavirüse ilişkin sözleri tepki çekti...
Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?
Gündem

Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. ..
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay