TOKİ Karagöz Spor Kompleksi’nin Temel Atma Töreni Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi gençlik ve spor yatırımlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle kent genelinde 4 milyar liralık 63 adet gençlik ve spor yatırımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ Karagöz Spor Kompleksi’nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, İl Müftüsü Ramazan Dolu, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“ATILAN HER TEMEL BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HEYECAN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, atılan her temelin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu ifade etti.

Bu tür etkinliklerin, her bir yapılacak işin Malatya'nın inşasında önemli bir tuğla taşı olduğunu dile getiren Başkan Er, "Karagöz Mahallesi çok yoğun TOKİ'lerin olduğu bir bölge. Arkadaşlarımızla tabi biz spor yatırımlarının tespitini yaparken özellikle Malatya'nın her tarafında insanların çok rahatlıkla ulaşabileceği alanları tespit ettik. Bu kapsamda beş tane büyük spor kompleksi yapıyoruz. Yarı olimpik havuzuyla, salonlarıyla bütün sporların bir arada yapılabileceği alanlarıyla birlikte beş tane büyük spor kompleksi inşa ediyoruz. Bunun yanında onlarca da spor salonu, gençlik merkezleri yapıyoruz. Kapalı halı sahaları, açık kapalı basketbol, voleybol sahaları yapıyoruz. Şehrin geleceğini elbette ki biz binalarla, tesislerle, yollarla geleceğini inşa ediyoruz ama asıl şehrin geleceğinin gençlerle inşa olacağını ve şekilleneceğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

“YEŞİLYURTSPOR'UMUZ 2. LİG YOLUNDA BAŞARILI OLACAK”

Malatya Yeşilyurtspor'un 2. Lig’e yükselmesi için her türlü desteği verdiklerini kaydeden Başkan Er, "Malatya'da profesyonel futbolumuz maalesef üzülerek söylüyorum ayaklar altındaydı. Yeşilyurt Belediye Başkanımız İlhan Geçit ile düşme hattında olan bir takımımıza sahip çıkalım dedik. Çünkü artık gerek Yeni Malatyaspor, gerek eski efsane Malatyaspor'un içerisinde bulunduğu borç batağı nedeniyle bulundukları durumdan çıkarma imkanımızın olmadığını gördük. Profesyonel ligde oynayan Yeşilyurtspor'umuz düşme hattındaydı. Düşme hattından aldık ve şu anda Play-Off oynuyoruz. Silifke Belediyespor ile oynayan takımımız turu geçti. İnşallah gelecekteki Malatya sporumuz olacak olan Malatya Yeşilyurtspor'umuz 2. Lig yolunda başarılı olacak. Bunu hep birlikte desteklememiz, ortak bir şekilde el atmamız gerekir" diye konuştu.

Kent genelinde ciddi spor yatırımları yaptıklarına dikkati çeken Başkan Er, "Amatör spor kulüplerine amatör evi yapıyoruz. Artık Malatya kendi bağrında evlatlarını, futbolcularını yetişerek inşallah profesyonel liglerle oynayacaklar" dedi.

“GENÇLERE YATIRIM, GELECEĞİMİZE YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

Temel atma programında konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise, “Allah’a hamdolsun ki Malatya’mız sadece fiziki olarak yeniden inşa edilmiyor, aynı zamanda şehrin ihyası noktasında da önemli bir süreçten geçiyor. Gençlerimize yönelik yapılan her yatırım, aslında geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bu anlamda Malatya’nın, bölgedeki spor yatırımlarında öncü illerden biri olduğuna yürekten inanıyorum. Bu başarıda, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük gayretlerinin önemli bir payı vardır. Bu tesisler, işte bu emeğin bir sonucudur. Elbette kolay bir süreç yaşamadık. 6 Şubat depremini hep birlikte yaşadık. Ancak o günlerle bugünleri kıyasladığımızda, geldiğimiz nokta gerçekten umut vericidir. Allah’a hamdolsun işyerleri ve konutların büyük bir kısmı tamamlanmış, teslim aşamasına gelmiştir ve inşallah bu yıl itibarıyla bu süreç büyük ölçüde kapanmış olacaktır" sözlerine yer verdi.

“23 GENÇLİK MERKEZİ HAYATA GEÇİRİLDİ”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da gençler ve gelecek için anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu en önemli yatırımlardan biri olan gençlik merkezlerimizin 23’ünün temelini inşallah bugün hep birlikte atıyoruz. Bu merkezlerle birlikte Malatya’mızda toplam 23 gençlik merkezi hayata geçirilmiş olacak. Bu tesisler yalnızca birer spor kompleksi değil, aynı zamanda gençlerimizin sanatsal, sportif ve eğitsel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki altyapılarını güçlendirebilecekleri çok yönlü yaşam alanları olacaktır. Gençlerimiz burada aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek, kendilerini güvende ve değerli hissedecekleri bir ortam bulacaktır. Bu anlamlı yatırımların hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN ÇALIŞMALARINI GURURLA TAKİP EDİYORUZ”

TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve başlamasıyla birlikte büyük bir ivme kazanan yeniden yapılanma çalışmalarını gururla takip ediyoruz. Deprem dönüşümü kapsamında yükselen binalarımızın yanı sıra, sporun ve sporcunun yanında olunduğunu gösteren bu güzel spor komplekslerinden birinin daha temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bir Malatyalı olarak, şehrimize kattığınız umut, verdiğiniz emek ve ortaya koyduğunuz vizyon için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bizlere yeniden umut olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, TOKİ Karagöz Spor Kompleksi’nin temeli atıldı.