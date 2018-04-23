THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TOKİ kampanyası yarın başlıyor!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının 24 Nisan Salı günü başlayacağını belirtti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
TOKİ kampanyası yarın başlıyor!

ESNEK ÖDEME YÖNTEMİ
Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.

SON BAŞVURU 18 MAYIS CUMA GÜNÜ

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.

İNDİRİM KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

"950 MİLYON 767 BİN LİRA BORÇ KAPATILDI"

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" dedi. Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını kaydederek, 950 milyon 767 bin lira borcun kapatıldığını açıkladı.

0,99 FAİZ ORANIYLA KREDİ İMKANI

Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
  1. toki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve UEFA Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men edebilir!
    1. Ve UEFA Trabzonspor'u Avrupa..
    2. YÖK'denEuro 2024'e destek
    3. FETÖ'cu Kanter provokasyon peşinde
    4. AK Parti'nin tek başına oy oranı...
    5. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    6. Dev projede sona doğru... 5 bin kişi..
    7. Elon Musk verimli olmanın 5 yolunu..
    8. Melen Barajı'nın yüzde 95'i hazır
    9. Suudi Arabistan Yemen'de düğünü vurdu
    10. Vahid Halilhodzic hüngür hüngür ağladı!
    11. Belçika'da geçen sene 618 sığınmacı..
    12. 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak
    13. Askerden yeni gelen genç trafik..
    14. Eşref Fakıbaba'dan seçim açıklaması:..
    15. Metin Albayrak'tan çok sert açıklama!..
    16. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan..
    17. Aynı yerde çalışmak istemedikleri..
    18. Çocuk Vali bakın ilk ne istedi?
    19. Yunanistan'da bir grup, sığınmacılara..
    20. Ricardo Quaresma'dan flaş açıklamalar!..
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Hamile kadına saldırdı, yaşlı adamı bıçakladı! Köpekli saldırgan serbest bırakıldı
    Hamile kadına saldırdı, yaşlı adamı bıçakladı! Köpekli saldırgan serbest bırakıldı