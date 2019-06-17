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TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık konutlarının teslim tarihi merak ediliyordu. TOKİ Pazarcık konutlarına ilişkin teslim tarihini açıkladı. Buna göre, Kahramanmaraş Pazarcık TOKİ 141 konutları, 17 Haziran – 25 Haziran 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:04
TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık konutlarının teslim tarihi merak ediliyordu. TOKİ Pazarcık konutlarına ilişkin teslim tarihini açıkladı. Buna göre, Kahramanmaraş Pazarcık TOKİ 141 konutları, 17 Haziran – 25 Haziran 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Söz konusu konutların ilk taksit ödemesi Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olup, ilk dönemsel artış Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecektir. 

Kahramanmaraş TOKİ Pazarcık Projesinde yer alan 141 adet konutun teslimleri 17-20 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede; Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde BCT Mimarlık Mühendislik Müşavirlik A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Konut teslim işlemleri çerçevesinde, alıcılara T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kahramanmaraş Pazarcık Şubesi tarafından yazı gönderilerek teslim işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir. Konut teslimleri Kahramanmaraş Pazarcık Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. 

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kahramanmaraş Pazarcık Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:04
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