TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!
Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde inşa edilen 609 konut kapsamındaki 215 konut için kura çekilişi yapıldı. TOKİ elbistan kura çekilişi sonrası Elbistan TOKİ kura sonuçları isim listesi merak edilir oldu. İşte TOKİ Elbistan kura çekilişi isim listesi…
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası bugün çekildi. Projede yer alan konutlardan 165 adedi 2+1, 50 adedi ise 3+1 kura çekilişi yapıldı. Elbistan TOKİ konutlarına başvuruda bulunanlar hak sahiplerini öğrenmek için TOKİ kura sonuç sorgulaması yapmakta.
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!
Selamet Taş
Fatma Er
Yusuf Hayva
Sezer Yıldırım
Cevriye Yüksel
Cuma Hayaloğlu
Zeliha Demir
Soner Simsar
Şahin Şeran
Hacı Sefer Küpçüoğlu
Emre Karakuş
Hacı OSman Armut
Ali Yiğit
Zöhre Kasapoğlu
Serpil Karaoğlan
Memet Ali Karakaş
Bünyamin Tontuş
Nuray Tanrıverdi
Ali Özdemir
Mehmet Yaşar Köseler
Ahmet Arı
Hatice Elmas
Hacer Beyazgül
Elif Özer
Züleyha El
Çağlayan Yılmaz
Sonül Tata
Rasim Kurt
Hasan Elmas
Murat Bilir
Recep Tayyip Kahraman
Yunus EMre İlker
Gamze Nur Polat
ÜLkü Kartal
Meryem Duman
Hatice Deniz
Bekir Kangal
Muhammet Ali Kılınç
Aykut Tölek
Musa Gül
Bayram Simsar
Ömer Çıngı
Medine Karakaya
Harun Baz
Arif Gül
Tuğba Demir
Dilek Bozoğlu
Yener Deveci
Kadir Göçer
Yusuf Demir
Mustafa Burak Ekici
Osman Cırık
Cuma Polat
Kemal General
Yasin Aydoğan
Selim Şahin
Mehmet Kasapoğlu
Melek Nacar
Fadime Binboğa
Abdullah Çetin
Perihan Öztürk
Barış Ünal
Semanur Özen
Meryem Göktürk
Emrah Polat
Mustafa Taş
Kenan Karakoç
Faruk Kanmaz
Zeki Güden
Yaşar Taş
Yılmaz Şengül
Murat Arpacı
Şuayip Şakalar
Banu Ceren
Döngü Gök
Emrullah Zengin
Mese Gül
Hakan Tat
Alparslan Yılmaz
Gülizar Aslan
Furkan Ağtaş
Harun Coşkun
Emine Güngör
Pınar Çevik
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın