  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!

Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde inşa edilen 609 konut kapsamındaki 215 konut için kura çekilişi yapıldı. TOKİ elbistan kura çekilişi sonrası Elbistan TOKİ kura sonuçları isim listesi merak edilir oldu. İşte TOKİ Elbistan kura çekilişi isim listesi…

Yeniakit Publisher
2022-03-14 11:01:00 - 2022-03-14 11:19:52
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası bugün çekildi. Projede yer alan konutlardan 165 adedi 2+1, 50 adedi ise 3+1 kura çekilişi yapıldı. Elbistan TOKİ konutlarına başvuruda bulunanlar hak sahiplerini öğrenmek için TOKİ kura sonuç sorgulaması yapmakta. 

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!

Selamet Taş

Fatma Er

Yusuf Hayva

Sezer Yıldırım

Cevriye Yüksel

Cuma Hayaloğlu

Zeliha Demir

Soner Simsar

Şahin Şeran

 

Hacı Sefer Küpçüoğlu

Emre Karakuş

Hacı OSman Armut

Ali Yiğit

Zöhre Kasapoğlu

Serpil Karaoğlan

Memet Ali Karakaş

Bünyamin Tontuş

Nuray Tanrıverdi

Ali Özdemir

Mehmet Yaşar Köseler

Ahmet Arı

Hatice Elmas

Hacer Beyazgül
Elif Özer

Züleyha El

Çağlayan Yılmaz
Sonül Tata

Rasim Kurt

Hasan Elmas

Murat Bilir

Recep Tayyip Kahraman

Yunus EMre İlker

Gamze Nur Polat
ÜLkü Kartal

Meryem Duman

Hatice Deniz

Bekir Kangal

Muhammet Ali Kılınç
Aykut Tölek

Musa Gül

Bayram Simsar

Ömer Çıngı

Medine Karakaya

Harun Baz

 

Arif Gül

Tuğba Demir

Dilek Bozoğlu

Yener Deveci

Kadir Göçer

Yusuf Demir

Mustafa Burak Ekici

Osman Cırık

Cuma Polat

Kemal General

Yasin Aydoğan

Selim Şahin

Mehmet Kasapoğlu

Melek Nacar

Fadime Binboğa

Abdullah Çetin

Perihan Öztürk

Barış Ünal

Semanur Özen

Meryem Göktürk

Emrah Polat

Mustafa Taş

Kenan Karakoç
Faruk Kanmaz

Zeki Güden

Yaşar Taş

Yılmaz Şengül

Murat Arpacı

Şuayip Şakalar

Banu Ceren
Döngü Gök

Emrullah Zengin

Mese Gül

Hakan Tat

Alparslan Yılmaz

Gülizar Aslan

Furkan Ağtaş

Harun Coşkun

Emine Güngör
Pınar Çevik 

 

 

  TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay