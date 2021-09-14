TOKİ İzmir Torbalı kura sonuçları Torbalı Ayrancılar TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları İzmir Torbalı! İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. İzmir Torbalı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Torbalı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama.
İzmir Torbalı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamındaİzmir Torbalı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı.İzmir Torbalı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlarİzmir Torbalı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte İzmir Torbalı kura sonucu sorgulama…
İzmir Torbalı Ayrancılar mahallesi TOKİ kura çekiliş sonuçları
Sedat Demirkıran
Halik Kulaç
Güner Çakır
Osman Caner
Hülya Kılıç
Furkan Yüce
Hatice Karahan
Fevzi Akçaöz
Hüseyin Dereli
Emine Taşın
Esra Kayalar
Abdullah Elmas
Gürhan Güngör
Meryem Köse
İsmet Yalçın
Mercan Şenol Çaylak
Mehmet Tökey
İbrahim Çelik
Muharrem Sevili
Mehmet Çelebi
Murat İşçi
Salih Yağcı
Tuncer İpek
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın