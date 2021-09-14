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Ekonomi TOKİ İzmir Torbalı kura sonuçları Torbalı Ayrancılar TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ İzmir Torbalı kura sonuçları Torbalı Ayrancılar TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları İzmir Torbalı! İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. İzmir Torbalı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Torbalı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 13:07:00 - 2021-09-14 13:09:57
TOKİ İzmir Torbalı kura sonuçları Torbalı Ayrancılar TOKİ kura sonuçları isim listesi

İzmir Torbalı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamındaİzmir Torbalı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı.İzmir Torbalı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlarİzmir Torbalı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte İzmir Torbalı kura sonucu sorgulama…

İzmir Torbalı Ayrancılar mahallesi TOKİ kura çekiliş sonuçları

Sedat Demirkıran

Halik Kulaç

Güner Çakır

Osman Caner

Hülya Kılıç

Furkan Yüce

Hatice Karahan

Fevzi Akçaöz

Hüseyin Dereli

Emine Taşın

Esra Kayalar

Abdullah Elmas

Gürhan Güngör

Meryem Köse

İsmet Yalçın

Mercan Şenol Çaylak

Mehmet Tökey

İbrahim Çelik

Muharrem Sevili

Mehmet Çelebi

Murat İşçi

Salih Yağcı

Tuncer İpek

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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