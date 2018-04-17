Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TOKİ İzmir Tire kura tarihi ne zaman?

TOKİ İzmir Tire konutlarında başvurular yarın itibariyle başlıyor. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir Şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurulara birçok ailenin ilgi göstermesi bekleniyor.

17 Nisan 2018 Salı 16:29
TOKİ İzmir Tire kura tarihi ne zaman?

TOKİ İzmir Tire konutlarında başvurular 18-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir Şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurulara birçok ailenin ilgi göstermesi bekleniyor.

TOKİ İzmir Tire kura tarihi ise 15 Mayıs 2018 olarak belirlenmiş. İzmir Tire TOKİ daire fiyatları 2+1 konutlarda 101 bin TL ila 138 bin 982 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı ise 337 ila 618 TL olarak belirlenmiş. Yüzde 20 peşinat bedeli ödeyerek, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile bu projeden ev sahibi olabilirsiniz.

3+1 daire fiyatları ise 154 bin 933 TL ila 194 bin 817 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı bu konut tipi için 968 ila 1826 TL. Yüzde 10 peşinat bedeli ödeyerek 96 ay vade, yüzde 15 peşinat bedeli ödeyerek 108 ay vade, yüzde 25 peşinat bedeli ödeyerek 120 ay vade seçeneğine sahip olabilirsiniz.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:29
  1. TOKİ
  2. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    5. Hakkari'de park halindeki araç..
    6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    9. Borsa günü düşüşle bitirdi
    10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
    20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...