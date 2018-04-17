TOKİ İzmir Tire kura tarihi ne zaman?

TOKİ İzmir Tire konutlarında başvurular 18-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir Şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurulara birçok ailenin ilgi göstermesi bekleniyor.

TOKİ İzmir Tire kura tarihi ise 15 Mayıs 2018 olarak belirlenmiş. İzmir Tire TOKİ daire fiyatları 2+1 konutlarda 101 bin TL ila 138 bin 982 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı ise 337 ila 618 TL olarak belirlenmiş. Yüzde 20 peşinat bedeli ödeyerek, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile bu projeden ev sahibi olabilirsiniz.

3+1 daire fiyatları ise 154 bin 933 TL ila 194 bin 817 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı bu konut tipi için 968 ila 1826 TL. Yüzde 10 peşinat bedeli ödeyerek 96 ay vade, yüzde 15 peşinat bedeli ödeyerek 108 ay vade, yüzde 25 peşinat bedeli ödeyerek 120 ay vade seçeneğine sahip olabilirsiniz.