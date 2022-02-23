TOKİ 2022 projeleri | Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için önemli projeler yürüten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu kez gurbetçi vatandaşlar için bir çalışma başlattı. Peki, yurt dışında yaşayanlar TOKİ'den nasıl ev alabilir?

TOKİ İstanbul projesi güncel | Gurbetçiler için TOKİ projesi başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız." talimatları doğrultusunda, yeni projeler üretmeye kararlılıkla devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.

Yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.

Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.

Katılım şartları ve başvuru detayları belli olduğunda konuya haberlerimizde yer vereceğiz.