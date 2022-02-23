TOKİ İstanbul projesi güncel | Gurbetçiler için TOKİ projesi başvuru şartları
2022 TOKİ İstanbul projesi kimler ne zaman başvuru yapabilir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projeleriyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştiriyor. TOKİ projelerine katılmak isteyenler ise sık sık güncel projelerin olup olmadığını araştırıyor. Peki, TOKİ kimler başvuruda bulunabilir? İstanbul TOKİ projesi katılım şartı başvuru ücreti
TOKİ 2022 projeleri | Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için önemli projeler yürüten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu kez gurbetçi vatandaşlar için bir çalışma başlattı. Peki, yurt dışında yaşayanlar TOKİ'den nasıl ev alabilir?
TOKİ İstanbul projesi güncel | Gurbetçiler için TOKİ projesi başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız." talimatları doğrultusunda, yeni projeler üretmeye kararlılıkla devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.
Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.
Yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.
Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.
Katılım şartları ve başvuru detayları belli olduğunda konuya haberlerimizde yer vereceğiz.