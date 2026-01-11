TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, ikinci aşama olarak planlanan kiralık sosyal konut uygulaması gündemin üst sıralarına çıktı. Uygun fiyatlı kiralık konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan proje kapsamında, İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konut modeli hayata geçirilecek. Projeye ilişkin açıklamalar, başvuru takvimi ve kimlerin yararlanabileceği sorularını da beraberinde getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 15 bin kiralık konut inşa edilecek. Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde olacak ve 3 yıllık kiralama süresiyle vatandaşlara sunulacak. İlk teslimlerin yıl sonuna doğru yapılması planlanıyor. Peki, TOKİ kiralık daire başvuruları ne zaman nereden yapılır?

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman başlayacak?

Kiralık sosyal konutlar için henüz resmi bir başvuru tarihi açıklanmadı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için başvurular 10 Kasım’da alınırken, İstanbul’daki kiralık konutlar için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacağı bildirildi. Başvuru sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin yapacağı hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

Yetkililer, kiralık konutlara ilişkin başvuru ekranı ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtirken, başvuruların alınmasının ardından hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirleneceği ifade ediliyor.

İstanbul’da kiralık TOKİ konutları kimlere verilecek?

Kiralık sosyal konutlardan hiç evi olmayan ve belirlenen gelir kriterlerini aşmayan vatandaşların faydalanması planlanıyor. Proje, özellikle İstanbul’da artan kira fiyatlarını dengelemeyi ve dar gelirli ailelerin barınma sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda memurlar, emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için de özel kontenjanlar ayrılması öngörülüyor.

Kira bedelleri ve kullanım süresi nasıl olacak?

Kiralık sosyal konutlar, piyasa rayiç bedelinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilecek. Konutlar ilk etapta 3 yıl süreyle kiralanabilecek. Süre sonunda kira bedelleri yeniden değerlendirilecek. Konutların yönetimi, bakımı ve denetimi ise TOKİ tarafından yürütülecek. Kira ve aidat takibi de yine TOKİ sorumluluğunda olacak.

Murat Kurum, projeye ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul’da kira fiyatlarını düşürmeyi ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, kiralık konutların 3 yıllık süreyle tahsis edileceğini ve bakım ile denetimin TOKİ tarafından yapılacağını vurguladı.