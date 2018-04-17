TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ne zaman?

TOKİ İstanbul Kayaşehir 2018 kura tarihi merakla bekleniyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir'de inşa edilen 605 konut için 18 binden fazla başvuru aldıklarını söylemişti. Öyle görünüyor ki TOKİ İstanbul Kayaşehir kura sonuçları büyük çoğunluğu mutsuz edecek. Bu projeye başvurular 2 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 11 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ise 25 Nisan 2018.

TOKİ İstanbul Kayaşehir daire fiyatları da konut tipine göre değişiklik gösteriyor. 1+1 daireler 160 bin 185 TL’den başlıyor, 302 bin 676 TL’ye kadar yükseliyor. 2+1 dairelerin fiyatları 237 bin TL’den başlıyor, 440 bin TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 384 bin 603 TL ile 516 bin 283 TL arasında değişiyor. 4+1 dairelerde fiyatlar 536 bin 671 TL ile 620 bin 49 TL arasında farklılık gösteriyor.