Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ne zaman?

TOKİ İstanbul Kayaşehir kuralarına az bir zaman kaldı. 25 Nisan 2018 tarihinde çekilecek kuralarla 605 konut yeni sahiplerine teslim edilecek.

17 Nisan 2018 Salı 16:26
TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ne zaman?

TOKİ İstanbul Kayaşehir 2018 kura tarihi merakla bekleniyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir'de inşa edilen 605 konut için 18 binden fazla başvuru aldıklarını söylemişti. Öyle görünüyor ki TOKİ İstanbul Kayaşehir kura sonuçları büyük çoğunluğu mutsuz edecek. Bu projeye başvurular 2 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 11 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ise 25 Nisan 2018.

TOKİ İstanbul Kayaşehir daire fiyatları da konut tipine göre değişiklik gösteriyor. 1+1 daireler 160 bin 185 TL’den başlıyor, 302 bin 676 TL’ye kadar yükseliyor. 2+1 dairelerin fiyatları 237 bin TL’den başlıyor, 440 bin TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 384 bin 603 TL ile 516 bin 283 TL arasında değişiyor. 4+1 dairelerde fiyatlar 536 bin 671 TL ile 620 bin 49 TL arasında farklılık gösteriyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:26
  1. TOKİ
  2. Kayaşehir
  3. İstanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    5. Hakkari'de park halindeki araç..
    6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    9. Borsa günü düşüşle bitirdi
    10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
    20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...