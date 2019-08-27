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TOKİ İstanbul Kayaşehir evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Kayabaşı konutları sözleşme tarihi. TOKİ İstanbul Kayaşehir konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2 1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Kayaşehir sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? TOKİ İstanbul Kayaşehir evlerine ne zaman başlanacak? sorusunu soruyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:47
TOKİ İstanbul Kayaşehir evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Kayabaşı konutları sözleşme tarihi. TOKİ İstanbul Kayaşehir konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2 1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Kayaşehir sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? TOKİ İstanbul Kayaşehir evlerine ne zaman başlanacak? sorusunu soruyor.

TOKİ İstanbul Kayabaşı konutları. Binlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+ 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilmişti. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. TOKİ kura sonucuna göre, hak sahibi olanlar, Kayaşehir TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu sormuştu. TOKİ de bu soruya şu şekilde cevap verdi. “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.” 

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak olup, sadece 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:47
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