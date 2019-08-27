TOKİ Kayabaşı konutları sözleşme tarihi. TOKİ İstanbul Kayaşehir konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2 1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Kayaşehir sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? TOKİ İstanbul Kayaşehir evlerine ne zaman başlanacak? sorusunu soruyor.

TOKİ İstanbul Kayabaşı konutları. Binlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+ 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilmişti. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. TOKİ kura sonucuna göre, hak sahibi olanlar, Kayaşehir TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu sormuştu. TOKİ de bu soruya şu şekilde cevap verdi. “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.”

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak olup, sadece 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.

TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ Sakarya başvurusu

TOKİ Muş kepenek 381 konut ne zaman teslim edilecek?

Kayseri İncesu TOKİ 4. Etap 643 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ konut cayma nasıl yapılır? TOKİ cayma şartları neler?

TOKİ'den nasıl cayılır

Konya Meram TOKİ Gödene Mahallesi 804 konut projesi ne durumda?

Şanlıurfa için TOKİ başvurusu var mı?

Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

TOKİ evleri için nereye başvuracağım? TOKİ başvuru şartları neler?

İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı? TOKİ satış başvurusu

İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası olur mu?

TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay?

Ankara TOKİ konutları başvuru şartları neler?

İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası olur mu?