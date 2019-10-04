TOKİ istanbul Avrupa yasası projesi var mı, nasıl katılırım TOKİ İstanbul başvuru, TOKİ İstanbul projeleri 2019-2020 merak ediliyor. İstanbul Ataşehir ve Kayaşehir'de satışa sunulan konutları için başvuru şartları ve detaylarına TOKİ’nin satış duyurlar kısmından ulaşılabilmekte.

TOKİ İstanbul başvuru, TOKİ İstanbul projeleri 2019-2020 merak ediliyor. İstanbul Ataşehir ve Kayaşehir'de satışa sunulan konutları için başvuru şartları ve detaylarına TOKİ’nin satış duyurlar kısmından ulaşılabilmekte. Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut üretimi yapmakta ve bu yönde çalışmalara devam edilmekte. Satışa hazır hale gelerek ilan edilecek TOKİ konut projelerini kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilmekte.

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