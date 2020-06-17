Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan TOKİ indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlamıştı. İşte TOKİ indirim kampanyası 2020 son tarihi.

TOKİ indirimli borç kapatma ne zaman sona eriyor?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 06 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ indirimli kampanyadan yararlanma şartları

TOKİ'nin indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.