  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TOKİ indirimli borç kapatma ne zaman sona eriyor?

TOKİ indirimli borç ödeme kampanyası son gün ne zaman? TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri sahiplerine yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlamıştı. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapıyor. Peki TOKİ indirimli borç kapatma ne zaman sona eriyor?

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:43:00 - 2020-06-17 09:49:32
TOKİ indirimli borç kapatma ne zaman sona eriyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan TOKİ indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlamıştı. İşte TOKİ indirim kampanyası 2020 son tarihi.

TOKİ indirimli borç kapatma ne zaman sona eriyor?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 06 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.  Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ indirimli kampanyadan yararlanma şartları

TOKİ'nin indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir?
TOKİ sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir?

Ekonomi

TOKİ sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir?

TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?
TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

Ekonomi

TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

TOKİ’den ev çıkanlar taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ’den ev çıkanlar taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ekonomi

TOKİ’den ev çıkanlar taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihi ne zaman?
TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihi ne zaman?

Ekonomi

TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ uygun konut satışlarını hangi illerde yapıyor?
TOKİ uygun konut satışlarını hangi illerde yapıyor?

Ekonomi

TOKİ uygun konut satışlarını hangi illerde yapıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı