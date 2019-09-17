0553 313 94 23

TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ konut ve işyeri indirim kampanyası ne zaman

Toki’den son dakika indirim kampanyası geldi. TOKİ indirimlerinden kimler yararlanacak? TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ’ye olan borcunun tamamını kapatana yüzde 22 indirim yapıyor. Güncel borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapıyor. TOKİ’nin indirimi bu kadar mı? Tabi ki hayır. Geri ödemeleri devam eden ve güncel borcunun en az yüzde 25’ini kapatan konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacak. Peki TOKİ konut ve işyeri indirim kampanyası ne zaman?

17 Eylül 2019 Salı 17:58
TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ konut ve işyeri indirim kampanyası ne zaman

TOKİ’den son dakika indirim kampanyası geldi. TOKİ indirimlerinden kimler yararlanacak? TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ’ye olan borcunun tamamını kapatana yüzde 22 indirim yapıyor. Güncel borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapıyor. TOKİ’nin indirimi bu kadar mı? Tabi ki hayır. Geri ödemeleri devam eden ve güncel borcunun en az yüzde 25’ini kapatan konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacak. Peki TOKİ konut ve işyeri indirim kampanyası ne zaman? 

TOKİ binlerce vatandaşın beklediği indirim kampanyasını başlatıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen yüzde 22 indirim kampanyamız 23 Eylül 2019'da başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına bu yıl ikincisi düzenlenecek. Başvurular 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

TOKİ borcunu kapatana yüzde 22 indirim

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği kampanyada peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 18 Ekim 2019

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:58
  1. TOKİ indirimleri ne kadar?
  2. TOKİ konut ve işyeri indirim kampanyası ne zaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Susamam' şarkısıyla ilgili flaş gelişme!
    1. 'Susamam' şarkısıyla ilgili flaş..
    2. Optimar'dan dikkat çeken erken seçim..
    3. TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ konut..
    4. Rus basını Üçlü Zirve'yi..
    5. Mehmet Ali Pulcu kimdir? Mehmet Ali..
    6. Ruslar böyle gördü: Artık geri dönülemez
    7. Trump’a Suudi Arabistan tepkisi: Bizi..
    8. Rıza Kayaalp tarih yazdı! Erdoğan..
    9. Üniversite ders kayıtları ne zaman..
    10. Ömer muhtar kimdir nerelidir? Ömer..
    11. Napoli Liverpool maçı ne zaman saat..
    12. Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019
    13. DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı..
    14. MİT ve emniyetten Afrin'de operasyon!
    15. Türkiye Kupası 3. Eleme Turu..
    16. TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar..
    17. Kaçakçılara geçit yok! Binlerce paket..
    18. Rusya, Karasularındaki Kuzey Kore..
    19. Dünya Güreş Şampiyonası finalisti..
    20. Güney Kore'den lazer silah..
    21. Seyir halindeki otomobil alevlere..
    22. 107 yaşındaki Vakkas Ekici dede uzun..
    23. Ceza indirimi infaz yasası son dakika..
    24. Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 branşda..
    25. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD..
    26. Saç dökülmesine hangi doktor bakar?
    27. Başkan Erdoğan paralimpik yüzücüleri..
    28. Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel..
    29. Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filminin..
    30. Bahreyn ABD ile Patriotların alımı..
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler