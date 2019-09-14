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TOKİ indirimleri başladı mı? TOKİ indirim kampanyası başvuru

TOKİ indirimleri başladı mı? TOKİ indirimleri var mı? soruları kirada oturan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aranmakta. TOKİ indirim haberleri son dakika gelişmeleri merak edilmekte. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin farklı notlarına yaptığı konutlara yoğun ilgi söz konusu. TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurularında bulunuyor. TOKİ konutlarında büyük indirim kampanyasına gidiyor. Peki TOKİ indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirimleri ne zaman? TOKİ indirim başvuru şartları, TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman?

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:27
TOKİ indirimleri başladı mı? TOKİ indirim kampanyası başvuru

TOKİ indirimleri başladı mı? TOKİ indirimleri var mı? soruları kirada oturan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aranmakta. TOKİ indirim haberleri son dakika gelişmeleri merak edilmekte. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin farklı notlarına yaptığı konutlara yoğun ilgi söz konusu. TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurularında bulunuyor. TOKİ konutlarında büyük indirim kampanyasına gidiyor. Peki TOKİ indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirimleri ne zaman? TOKİ indirim başvuru şartları, TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? TOKİ indiriminden yararlanacak vatandaşlar başvurularını nereye yapacak? İşte TOKİ indirimleri son duruma ilişkin haberin detayları

TOKİ indirimi 2019 Eylül haberleri. TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri  alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TOKİ indirim kampanya ne zaman, TOKİ kampanyası ne zaman, TOKİ kampanya Ankara, İstanbul var mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. TOKİ Başkanı Başkanı Ömer Bulut, TOKİ 2019 indirim kampanyalarına ilişkin son dakika müjdesi verdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ indirimleri kampanyasına ilişkin olarak, konut sektörünün öncüsü ve sosyal devletin yansıması bir kurum  olarak ekonomideki gelişmelere katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerine cevap vermek için geri ödemeleri devam eden gayrimenkullere yönelik indirim kampanyası  düzenlediklerini söyledi. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri  alıcılarından indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirten Bulut,  vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının  ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini, bu kampanyada da indirim oranın yüzde 22 olduğunu dile getirdi.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

TOKİ Başkanı Başkanı Ömer Bulut, indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri  alıcılarının 23 Eylül-18 Ekim'de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile  getirerek, "Kampanyadan yararlanıp tapularını hemen almak isteyen  vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu  tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından  yararlanılması mümkün olmayacak." dedi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme  planı uyguladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu: "Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da  yararlanabilecek. 

TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak?

Bulut, “Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin  yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim  kampanyasından faydalanabilecek. Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı  ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum."

TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler?

Bulut, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş  yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları  aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini  vurguladı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 08:27
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