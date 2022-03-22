TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirimi ne kadar?

TOKİ indirim kampanyası 2022 için geri sayım başladı. TOKİ'den ev sahibi olan ve taksitlerini ödemeye devam eden kişilerin için uygulanacak olan TOKİ indirim kampanyası, yüzde 22 oranına tekabül edecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan TOKİ indirim kampanyası bu sene 22 Mart’ta başlayacak. TOKİ indirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek. TOKİ'ye olan borcunu kapatıp, tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak?

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

TOKİ kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Toki indirim kampanyasından yararlanma şartları neler?

TOKİ indirim kampanyası çerçevesinde alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.