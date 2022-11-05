TOKİ “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinin başvuru süresi uzatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da sona erecek olan ‘İlk Evim, İlk İşyerim' projeleri kapsamında arsa ve işyeri başvurularının uzatıldığını açıkladı. Peki TOKİ arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa ve işyeri başvuruları uzatıldı mı?
TOKİ işyeri ve arsa başvurularının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Kasım’da son bulması beklenen başvuruların tarihi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arsa ve işyeri başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
TOKİ işyeri ve arsa başvuruları ne zaman bitiyor?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde konut başvuruları sona ererken, iş yeri ve arsa başvuru tarihi uzatıldı.
TOKİ İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa projeleri kapsamında başvurular 10 Ekim tarihinde başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 7 Kasım olarak belirlenmişti. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru sürelerini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.