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Aktüel TOKİ hem iş yeri hem arsa başvurusunda bulunulur mu?
Aktüel

TOKİ hem iş yeri hem arsa başvurusunda bulunulur mu?

TOKİ arsasına hemen ev yapmak şartı var mı? TOKİ 1 milyon arsa projesi başvuruları 10 Ekim’de başladı. Daha önce konut projesine başvuranlar ise arsa projesine de başvurma şanslarının olup olmadığını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 17:27:00 -
TOKİ hem iş yeri hem arsa başvurusunda bulunulur mu?

TOKİ 25 bin sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden 28 Ekim, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 31 Ekim’e kadar yapılabilecek. Ayrıca 10 Ekim itibariyle 1 milyon arsa-iş yeri projesi başvuruları da alınmaya başladı. Peki, hem arsa hem konut projesine başvuru yapılabilir mi?

TOKİ hem iş yeri hem arsa başvurusunda bulunulur mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz”' dedi.

Arsalara ev inşa etmek için bir yıl sınırının mevcut olup olmadığı yönündeki soruya ise Bakan Kurum, “Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek'” diye konuştu.

TOKİ 1 milyon arsa projesi başvuruları 7 Kasım'da sona erecek. 

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