Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden 28 Ekim’e kadar yapılabilecek. Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvurular ise 31 Ekim’e kadar sürecek. 1 milyon arsa başvuruları 10 Ekim’de alınmaya başladı. Başvurular 7 Kasım’da tamamlanacak. Peki, hem arsa hem ev projesine başvuru yapılabilecek mi?

TOKİ hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir mi? TOKİ ev projesine başvuran arsa için de başvuru yapabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi. İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de başlıyoruz.

Vatandaşlar hem konuta hem de arsaya başvurabilir. Ancak ikisi de çıkarsa yalnızca birini alabilir. Son kampanya ile birlikte TOKİ'nin ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. Bu projeyle 2 trilyon liralık ekonomik hareketlilik yaşanacak. Kampanyamız bir kez daha vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.