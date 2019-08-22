TOKİ Gaziantep Kuzeyşehi 965 konut kura sonuçları sorgula

TOKİ’nin Gaziantep Kuzeyşehir'de inşa edeceği 3+1 nitelikli 965 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir 3+1 965 konut kura sonuçları için tıklayınız

Kura Çekilişi yapıldıktan sonra Gaziantep Kuzeyşehir 5. etap Toki kura sonuçları belli olacak. Gaziantep Kuzeyşehir 5. etap Toki kura sonuçları belli olduktan sonra ise kura listesi Toki’nin web sitesinden yayınlanmaktadır. Kura sonuçlarını web sitesi üzerinden hak sahibi kimlik numarası girilerek öğrenmek mümkün olmaktadır. Kuzeyşehir’deki Toplu konut projesinde yer alan konutlar 2+1 tipinde ve 3+1 tipinde olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. 50 bin sosyal konut projesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan toplu konut projesindeki dairelerin 1.252 tanesi 2+1 tipinde, 965 tanesi ise 3+1 tipinde tasarlandı. Projede yer alan 2+1 dairelerin büyüklükleri 91,94 metrekare ile 116,31 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerin büyüklükleri ise 124,31 metrekare ile 145,78 metrekare arasında değişiyor. 2+1 dairelere 3 bin 604 adet başvuru, adet başvuru yapılırken 3+1 dairelere ise 2 bin 573 kişi başvuruda bulundu.