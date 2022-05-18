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Ekonomi TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi! TOKİ Islahiye sonuç sorgulama ekranı!
Ekonomi

TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi! TOKİ Islahiye sonuç sorgulama ekranı!

Gaziantep Islahiye konut için hak sahipler TOKİ tarafından noter huzurunda çekilen kura sonuçları neticesinde belli oldu. TOK tarafından yapılacak konutlar için hak sahibi olmak isteyenler Gaziantep Islahiye kura sonuçlarını bir hayli araştırıyor. 2+1 konut için 286, 3+1, 144 konutları kura sonuçları belli oldu.İşte Gaziantep Islahiye TOKİ kura sonuçları isim listesi:

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:02:00 - 2022-05-18 11:12:39
TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi! TOKİ Islahiye sonuç sorgulama ekranı!

Ev sahibi olak isteyen Gaziantep Islahiye, TOKİ Gaziantep Islahiye konut projesinde yer alan konutlar için kura çekilişi heyecanı yaşandı. TOKİ Gaziantep Islahiye 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonuçları belli oldu. İşte Gaziantep Islahiye TOKİ kura sonuçları isim listesi:

TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi

Doğan Sürgen

Halil Yüksel

Demet Çağlar

Kürşat Özer

Zeliha Ağca

Ömer Coşgun

Emine Kaya

Salih Uzun

Bestami Uzun

Fazilet Korkut
Ahmet Demir

Emine Şahin

Sultan Yılmaz

Nurgül Demir

Gülsüm Yılmaz

duran Türkoğlu

Elif Koca

Zeliha Karaca

Uğur Yağcıoğlu

Davut Erinmez

Tülay Özer

Güllü Nakırcı

Mehmet Zeki Tursun

sultan Korkmaz

Mehmet Kadir Günsel

Ali Şen

Mehmet Çağlar

Cennet Şahin

Bilal Köse

Hüseyin Çalışkan

Murat Korkmaz

Fatma Avcı

Sultan Deniz

Emine Mercan

Ali Öztürk

Elif Avcı

Raazan Yağmur

Halil Mercan

Feti Aydoğd

Selahattin Bakırtaş

Müşerref Polat

Hamit Yüksel

Rabia Aslan

Mehmet Çetinkaya

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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