TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi! TOKİ Islahiye sonuç sorgulama ekranı!
Gaziantep Islahiye konut için hak sahipler TOKİ tarafından noter huzurunda çekilen kura sonuçları neticesinde belli oldu. TOK tarafından yapılacak konutlar için hak sahibi olmak isteyenler Gaziantep Islahiye kura sonuçlarını bir hayli araştırıyor. 2+1 konut için 286, 3+1, 144 konutları kura sonuçları belli oldu.İşte Gaziantep Islahiye TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Ev sahibi olak isteyen Gaziantep Islahiye, TOKİ Gaziantep Islahiye konut projesinde yer alan konutlar için kura çekilişi heyecanı yaşandı. TOKİ Gaziantep Islahiye 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonuçları belli oldu. İşte Gaziantep Islahiye TOKİ kura sonuçları isim listesi:
TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi
Doğan Sürgen
Halil Yüksel
Demet Çağlar
Kürşat Özer
Zeliha Ağca
Ömer Coşgun
Emine Kaya
Salih Uzun
Bestami Uzun
Fazilet Korkut
Ahmet Demir
Emine Şahin
Sultan Yılmaz
Nurgül Demir
Gülsüm Yılmaz
duran Türkoğlu
Elif Koca
Zeliha Karaca
Uğur Yağcıoğlu
Davut Erinmez
Tülay Özer
Güllü Nakırcı
Mehmet Zeki Tursun
sultan Korkmaz
Mehmet Kadir Günsel
Ali Şen
Mehmet Çağlar
Cennet Şahin
Bilal Köse
Hüseyin Çalışkan
Murat Korkmaz
Fatma Avcı
Sultan Deniz
Emine Mercan
Ali Öztürk
Elif Avcı
Raazan Yağmur
Halil Mercan
Feti Aydoğd
Selahattin Bakırtaş
Müşerref Polat
Hamit Yüksel
Rabia Aslan
Mehmet Çetinkaya
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın