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TOKİ Edirne Uzunköprü TOKİ evleri başvuru 2019

Edirne Uzunköprü'de inşası devam eden 98 konut projemiz içinde yer alan 70 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 25 Nisan 2019 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:29
TOKİ Edirne Uzunköprü TOKİ evleri başvuru 2019

Edirne Uzunköprü'de inşası devam eden 98 konut projemiz içinde yer alan 70 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 25 Nisan 2019 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

TOKİ konut başvuru şartları

- T.C. vatandaşı olması,

- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4500 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4500 TL olması gerekmektedir.)

TOKİ Edirne Uzunköprü TOKİ evleri satışları

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:29
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