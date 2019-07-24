TOKİ Denizli Acıpayam başvuruları ne zaman? TOKİ satışları Denizli Acıpayam’da inşası devam eden 440 TOKİ konut projesi içinde yer alan 357 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ Denizli Acıpayam başvuruları 24 Temmuz - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.