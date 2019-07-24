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TOKİ Denizli Acıpayam başvuruları ne zaman? TOKİ satışları

Denizli Acıpayam’da inşası devam eden 440 TOKİ konut projesi içinde yer alan 357 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ Denizli Acıpayam başvuruları 24 Temmuz - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
TOKİ Denizli Acıpayam başvuruları ne zaman? TOKİ satışları

Denizli Acıpayam’da inşası devam eden 440 TOKİ konut projesi içinde yer alan 357 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 24 Temmuz - 31 Aralık 2019.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
  1. TOKİ Denizli Acıpayam başvuruları ne zaman?
  2. TOKİ satışları

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