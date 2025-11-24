TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?

10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan TOKİ başvurularında süreç ilerledikçe, hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’nin ne zaman ve nasıl iade edileceği büyük bir soru işareti haline geldi. 81 ilde dar gelirli ailelere sunulan 500 bin sosyal konut projesinde kura takviminin yaklaşması, gözleri iade sürecine çevirdi. TOKİ’den yapılan açıklamalara göre, kurada konut hakkı kazanamayan vatandaşların başvuru bedelleri geri ödenecek ve bu ödeme, belirlenen bankalar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmadan gerçekleştirilecek. Peki, para iadesi hangi bankadan, nasıl alınacak? Süreç nasıl işleyecek?

TOKİ başvuru ücreti nasıl iade edilecek?

TOKİ projelerine yatırılan 5 bin TL’lik başvuru bedeli, kurada hak sahibi olmayan tüm başvuru sahiplerine eksiksiz biçimde geri ödeniyor. Geçmiş yıllarda yapılan açıklamalarda, iadenin kura çekiminden itibaren yaklaşık 3 iş günü içinde başladığı belirtilmişti. Ücret iadesi, başvurunun yapıldığı banka üzerinden alınacak.

Para hangi hesaba yatacak?

Başvuru işlemi hangi banka üzerinden yapıldıysa, 5 bin TL’lik iade o bankanın şubesinden veya ATM’lerinden çekilebilecek. İade için vatandaşların ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak; sürecin otomatik işletilmesi planlanıyor. Yatırılan tutar, TOKİ sisteminde kurada isim çıkmayan kişiyle eşleştiği anda bankaya bildirilecek ve ödeme hazır hale gelecek.

TOKİ iadesinde kesinti olur mu?

TOKİ, iade edilecek başvuru ücretlerinde hiçbir kesinti yapılmayacağını açıkça belirtiyor. Kurada hak sahibi olmayanlar, yatırdıkları 5 bin TL’nin tamamını geri alacak. Şehit yakını ve terör malullerinden ise başvuru ücreti baştan hiç alınmıyor.