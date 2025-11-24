  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Ekonomi TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?
Ekonomi

TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ çıkmazsa para iadesi nereye yapılır? TOKİ iadesi ne zaman nasıl alınır?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine yatırılan 5 bin TL’lik başvuru ücretinin, kura çıkmaması durumunda nasıl ve nereden alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ iadeleri ne zaman verilecek?

10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan TOKİ başvurularında süreç ilerledikçe, hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’nin ne zaman ve nasıl iade edileceği büyük bir soru işareti haline geldi. 81 ilde dar gelirli ailelere sunulan 500 bin sosyal konut projesinde kura takviminin yaklaşması, gözleri iade sürecine çevirdi. TOKİ’den yapılan açıklamalara göre, kurada konut hakkı kazanamayan vatandaşların başvuru bedelleri geri ödenecek ve bu ödeme, belirlenen bankalar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmadan gerçekleştirilecek. Peki, para iadesi hangi bankadan, nasıl alınacak? Süreç nasıl işleyecek?

 

TOKİ başvuru ücreti nasıl iade edilecek?

TOKİ projelerine yatırılan 5 bin TL’lik başvuru bedeli, kurada hak sahibi olmayan tüm başvuru sahiplerine eksiksiz biçimde geri ödeniyor. Geçmiş yıllarda yapılan açıklamalarda, iadenin kura çekiminden itibaren yaklaşık 3 iş günü içinde başladığı belirtilmişti. Ücret iadesi, başvurunun yapıldığı banka üzerinden alınacak.

 

Para hangi hesaba yatacak?

Başvuru işlemi hangi banka üzerinden yapıldıysa, 5 bin TL’lik iade o bankanın şubesinden veya ATM’lerinden çekilebilecek. İade için vatandaşların ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak; sürecin otomatik işletilmesi planlanıyor. Yatırılan tutar, TOKİ sisteminde kurada isim çıkmayan kişiyle eşleştiği anda bankaya bildirilecek ve ödeme hazır hale gelecek.

 

TOKİ iadesinde kesinti olur mu?

TOKİ, iade edilecek başvuru ücretlerinde hiçbir kesinti yapılmayacağını açıkça belirtiyor. Kurada hak sahibi olmayanlar, yatırdıkları 5 bin TL’nin tamamını geri alacak. Şehit yakını ve terör malullerinden ise başvuru ücreti baştan hiç alınmıyor.

 

TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı
TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

Gündem

TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı
DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı

Gündem

DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomi

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23