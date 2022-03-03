  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden kafayı çıkardılar! Hükümete gece yarısı bildirisi veren emekli amiralden Meral Akşener'e...

BBP Genel Başkanı Destici: 3. dünya savaşı bile çıkabilir!

Son dakika... Kiev'e roketli saldırı! Isıtma hattı vuruldu

NATO üyesi ülkenin savaş uçağı Karadeniz'de düştü! Aramaya çıkan helikopter de düştü

ABD'den Rusya analizi: Başarısız oldular

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek isyan etti: Daha muhalefetteyken bunu yapanlar...

64 kilometrelik Rus konvoyunun sırrını Mete Yarar açıkladı

'Zalimle normalleşme' ama '28 Şubatçı' zalimlerle kucaklaş! Laiklik sopasını gösterdiler, ittifaktan çıt yok

Bu nasıl çelişki? Karamollaoğlu, CHP'li dayısının hukuksuzluğuyla böyle övündü

Barış Yarkadaş da farkına vardı! Akşener’in tezgahını gören CHP’li
Ekonomi TOKİ Çaykara kura sonucu: TOKİ Trabzon Çaykara kura çekiliş sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Çaykara kura sonucu: TOKİ Trabzon Çaykara kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri bu hayaline kavuşturmaya devam ediyor.TOKİ son olarak Trabzon Çaykara ilçesindeki vatandaşları ev sahibi yapıyor. TOKİ Trabzon Çaykara projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olmak üzere toplam 68 adet konutun kurası son dakika çekildi. TOKİ Çaykara kazananlar isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-03-03 11:09:00 - 2022-03-03 11:25:34
TOKİ Çaykara kura sonucu: TOKİ Trabzon Çaykara kura çekiliş sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Trabzon Çaykara 85 Konut Projesi kapsamında 2+1 tipi 19 adet ve 49 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 68 adet konut için kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişi sonunda TOKİ Çaykara 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. İşte Çaykara TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi:

TOKİ Çaykara kura sonucu: 2+1 kazananlar listesi!

Fehmi Düzen

Osman Ağıralioğlu

Hafize Alkan
Sıla Yaren Baş

Katibe Sever

Alaatin Çoşkunçelebi

İbrahim Puman

Hüseyin Polat

Nergis Özen

Salih İnce

Vahit Şeker

Ali Varlıbaş

Mehmet  Çakır

Mustafa Sağlam

Hanife Kurşunluoğlu

Yaşar Kofoğlu

Niyazi Sever

Gülberi Akyüz

Adil Ayal

 Çaykara TOKİ 2+1 yedekleri

TOKİ Çaykara kura sonucu: 3+1 kazananlar listesi!

Yasemen Haclismailoğlu

Ömer Cihat Kırmacı

Havva Şenoğlu

Kübranır Çakır

Erdem Akyüz

Ahmet Furkan Gedik

Hakan Hoş

Murat Manap
Murat Can

Havva Karagöz

Murat Uzan 

Ayşe Demirhan

Salih Orhan

Havva Erdoğan

Mehmet Gönan

TOKİ Çaykara 3+1 konut yedekleri

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Çaykara Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 14 Mart 2022 - 18 Mart 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 28 Mart 2022 - 29 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için).

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay