TOKİ Çaykara kura sonucu: TOKİ Trabzon Çaykara kura çekiliş sonuçları isim listesi
TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri bu hayaline kavuşturmaya devam ediyor.TOKİ son olarak Trabzon Çaykara ilçesindeki vatandaşları ev sahibi yapıyor. TOKİ Trabzon Çaykara projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olmak üzere toplam 68 adet konutun kurası son dakika çekildi. TOKİ Çaykara kazananlar isim listesi!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Trabzon Çaykara 85 Konut Projesi kapsamında 2+1 tipi 19 adet ve 49 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 68 adet konut için kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişi sonunda TOKİ Çaykara 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. İşte Çaykara TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi:
TOKİ Çaykara kura sonucu: 2+1 kazananlar listesi!
Fehmi Düzen
Osman Ağıralioğlu
Hafize Alkan
Sıla Yaren Baş
Katibe Sever
Alaatin Çoşkunçelebi
İbrahim Puman
Hüseyin Polat
Nergis Özen
Salih İnce
Vahit Şeker
Ali Varlıbaş
Mehmet Çakır
Mustafa Sağlam
Hanife Kurşunluoğlu
Yaşar Kofoğlu
Niyazi Sever
Gülberi Akyüz
Adil Ayal
Çaykara TOKİ 2+1 yedekleri
TOKİ Çaykara kura sonucu: 3+1 kazananlar listesi!
Yasemen Haclismailoğlu
Ömer Cihat Kırmacı
Havva Şenoğlu
Kübranır Çakır
Erdem Akyüz
Ahmet Furkan Gedik
Hakan Hoş
Murat Manap
Murat Can
Havva Karagöz
Murat Uzan
Ayşe Demirhan
Salih Orhan
Havva Erdoğan
Mehmet Gönan
TOKİ Çaykara 3+1 konut yedekleri
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Çaykara Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 14 Mart 2022 - 18 Mart 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 28 Mart 2022 - 29 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için).