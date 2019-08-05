0553 313 94 23

TOKİ Bursa çekilişi nerede çekilecek? Bursa Nilüfer İrfaniye kura sonuçları

Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası 9 Ağustos 2019 tarihinde Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacaktır.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:13
TOKİ Bursa çekilişi nerede çekilecek? Bursa Nilüfer İrfaniye kura sonuçları

TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası 9 Ağustos 2019 tarihinde Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacaktır.

2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na olana göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:13
  1. TOKİ Bursa çekilişi nerede çekilecek?
  2. Bursa Nilüfer İrfaniye kura sonuçları
  3. bursa irfaniye toki fiyatları
  4. bursa irfaniye toki çekilişi ne zaman
  5. bursa irfaniye toki örnek daire
  6. bursa irfaniye toki çekilişi ne zaman 2019
  7. bursa irfaniye toki kura sonuçları isim listesi
  8. irfaniye toki 2 etap
  9. bursa irfaniye toki 2019
  10. bursa irfaniye toki kura sonuçları isim listesi 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300 zeytin ağacı yandı
    1. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300..
    2. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    3. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    4. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    5. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    6. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    7. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    8. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    9. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    10. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    11. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    12. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    13. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    14. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    15. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    16. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    17. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    18. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    19. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    20. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır