TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi

Yüz binlerce vatandaşı ve aileyi ev sahibi yapabilmek adına çalışan TOKİ'nin bir çekilişi daha yapılacak. Son olarak Balıkesir'de gerçekleşen kuralarda 750 konut daha sahibini buldu. Asil ve yedek talihliler belirlendi. 15 Temmuz'un tatil olması sebebiyle çekilişler 16 Temmuz Perşembe günü devam edecek. İlk adres Bolu. Şehrin merkezinde konut sahibi olmayı hayal eden binlerce kişi arasından talihliler belirlenecek.

16 Temmuz 2020 Perşembe günü yapılacak olan kura çekilişinde vatandaşlar hangi seçeneklerle bu ana tanıklık edebileceklerini araştırıyor. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube, Twitter ve Facebook platformnlarından canlı yayınlanmaktadır. Saat 10:00'da başlayacaktır.

BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Bolu kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ Bolu Merkez ilçesi 2+1 ve 3+1 Kura Çekilişi kaç ev var?

Toplu Konut Projesi kapsamında yapılacak kura çekilişi için yapılan binlerce başvuru var ancak sadece 300 konut verilecek. 16 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek olan kurada 210 2+1, 90 da 3+1 daire bulunuyor.