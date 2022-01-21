  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ Bayburt kura sonuçları Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Bayburt kura sonuçları Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bayburt merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt 45 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Bayburt 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Bayburt kura çekiliş sonuçları isim listesi Bayburt konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 11:37:00 - 2022-01-21 11:44:35
TOKİ Bayburt kura sonuçları Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bayburt merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt 45 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Bayburt 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Bayburt kura çekiliş sonuçları isim listesi Bayburt konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi! 

İsmail Şahin

ORhan Kıraç

Ali Sait Çakır

Bünyamin Tarin

Çiğdem Kocabey

Ahmet Aslanoğlu

Serkan Yıldız

Ayhan Karadeniz

İsa Göre

Zakire Purut

Hicran Karataş

Tahsin Özbek

Filiz Çağlar

Ali kutluoğlu

Hacer ÖZan

Serhat Köprücü 

Mustafa Güncan

Selahattin Başaran

Ali Karatay

Hatice Şener

Nuran Teker

Yaşar Eraslan

Hüseyin Kutluca

Oğuzhan Erkovan

Derya Topsakal

Ahmet Tosun

Mahmut Koç

Asiye Kılıçaslanoğlu

Bilal Akbaba

İbrahim Köprücü

Adem Cebeoğlu

Talat Saka

Nihat Karadağ

Muammer Bayrakçeken

Helmi Kavcıoğlu

Üzeyir Yaya

Aydın Kaymaz

Gürkan Erkul 

Hazal Erküvun

Hasan Yılmaz

Tuncay Karatay

Meryem Şimşek

Hicabi Erasalan

Ayhan Başar

Hüseyin Coci

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay