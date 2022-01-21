TOKİ Bayburt kura sonuçları Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bayburt merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt 45 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Bayburt 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Bayburt kura çekiliş sonuçları isim listesi Bayburt konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bayburt merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt 45 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ Bayburt 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Bayburt kura çekiliş sonuçları isim listesi Bayburt konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi!
İsmail Şahin
ORhan Kıraç
Ali Sait Çakır
Bünyamin Tarin
Çiğdem Kocabey
Ahmet Aslanoğlu
Serkan Yıldız
Ayhan Karadeniz
İsa Göre
Zakire Purut
Hicran Karataş
Tahsin Özbek
Filiz Çağlar
Ali kutluoğlu
Hacer ÖZan
Serhat Köprücü
Mustafa Güncan
Selahattin Başaran
Ali Karatay
Hatice Şener
Nuran Teker
Yaşar Eraslan
Hüseyin Kutluca
Oğuzhan Erkovan
Derya Topsakal
Ahmet Tosun
Mahmut Koç
Asiye Kılıçaslanoğlu
Bilal Akbaba
İbrahim Köprücü
Adem Cebeoğlu
Talat Saka
Nihat Karadağ
Muammer Bayrakçeken
Helmi Kavcıoğlu
Üzeyir Yaya
Aydın Kaymaz
Gürkan Erkul
Hazal Erküvun
Hasan Yılmaz
Tuncay Karatay
Meryem Şimşek
Hicabi Erasalan
Ayhan Başar
Hüseyin Coci
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