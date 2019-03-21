TOKİ başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tüm Türkiye genelinde yapmış olduğu konutlarla binlerce orta ve dar gelirli vatandaşları ucuz ve farklı taksit seçenekleriyle ev sahibi yapıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin yeni konut projeler için talep toplama işlemleri devam ediyor. Peki TOKİ evleri nerelerde satışa sunuluyor? TOKİ başvuruları ne zaman ve nereye yapılıyor? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ konutları kaç metre kare? İşte TOKİ konutlarına ilişkin tüm detaylar…

TOKİ başvuru şartları, TOKİ Türkiye geneli satışlar, TOKİ illere göre projeler, TOKİ satış. Daha fazlası için TOKİ’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. TOKİ konut başvuruları ve süreci milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili müjdenin ardından 6 Mart itibarıyla başvurular başlandı. Toki konut başvuruları için talep toplama işlemleri, 19 Nisan’a kadar devam edeceği belirtildi. İşte TOKİ konut başvuru tarihi ve ücretleri...

TOKİ 50 bin sosyal konut projesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin yeni konut projeler için talep toplama işlemleri devam ediyor. 140 projeyle yürütülecek yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntılarına göre TOKİ 50 bin konutun, 32 bin 198’inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirtildi. Başvuruların yapılacağı tarihleri 4 başlık altında toplayan TOKİ hangi grubun başvurularının ne zaman alınacağını duyurmuştu.

TOKİ konutları emekli, engelli ve şehit yakını başvuru tarihleri

Buna göre emekli, engelli ve şehit yakını başvurularından yararlanamayacak kişiler için son başvuru tarihi 22 Mart olarak belirlenmişti. Yani normal başvuru yapacak adaylar için son başvurular 22 Mart’ta alınacak. Süreç 19 Nisan’a kadar devam etse de bu tarihlerde sadece şehit yakınları, engelli ve emekli vatandaşlar başvuru yapabilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

TOKİ konut başvuruları nereye yapılacak?

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

2019 TOKİ konutları başvuru tarihleri

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşların" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşların" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek.

TOKİ konutlarının büyüklüğü ne kadar?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

Fiyatı: 116 bin 400 lira.

Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

Fiyatı:170 bin 720 liradan

Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.