TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ’den ev nasıl alınır?

TOKİ’nin hayata geçireceği 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan projelere başvuru şartlarını taşımadığı için pek çok başvurular iptal edildi. TOKİ’ye başvuru yaptığı halde iptal edilen vatandaşlar TOKİ başvurularının neden iptal edildiğini araştırmanın yanında TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ'den kimler ev alamaz? sorusunun cevabını araştırıyor.

TOKİ'den kimler ev alamaz?

- Daha önce TOKİ’den kendisi ve eşi üzerine konut alma işlemi yapanlar,

- Belirlenen süre içerisindeki ikamet şartını taşımayanlar,

- Aynı hane içerisinde eşlerden yalnızca birinin başvuru işlemi yapması şartını yerine getirmeyenler,

- Kendisi ve eşi üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunanlar için yapılan başvuru işlemleri geçersiz sayılmaktadır

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