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Ekonomi TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ sosyal konut kimler ne zaman başvuru yapabilir?
Ekonomi

TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ sosyal konut kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Dar gelirli milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TOKİ sosyal konut projesinde. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman alınacak? TOKİ ev için kimler başvuru yapabilir? TOKİ başvuruları ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 19:15:00 -
TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ sosyal konut kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos 2022’de gerçekleşen kabine toplantısında TOKİ’nin 81 ilde tarihin en büyük sosyal konut projesini başlatacağını belirtmişti. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ sosyal konut kimler ne zaman başvuru yapabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili kritik tarihi açıkladı. Bakan Kurum, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak” dedi.

Gözler 13 Eylül’e çevrilirken başvuru şartları da araştırılıyor. Önceki kampanyalarda aranan şartları sizler için sıraladık. TOKİ başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir aileden yalnızca bir aile bireyi başvuru yapabilir.

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