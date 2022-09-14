TOKİ Başkanı, “Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

TRT Haber canlı yayınına katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, tüm Türkiye'nin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili önemli noktaları değerlendirdi.

Bulut, "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?" sorusuna da bomba bir cevap verdi.

Bulut, "Bunu eğer depremsellik açısından düşünüyorsanız; hiç tereddüt etmeden. Hatta Elazığ depremi yaşandığı zaman, ilk oraya gittiğimizde vatandaş biraz tereddüt edince, otelde kalıyorduk; 'Misafir eden olursa daha önce konutunu teslim etmiş olduğumuz TOKİ evlerinde kalmayı tercih ederim' demiştim.

Bizim konut alanlarımız bir uyuma mekanı olsun istemiyoruz, bir yaşam alanı olsun istiyoruz. İçerisinde okulu, camisi olsun, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak dükkan şeklinde yerleri olsun, sosyal donatıları olsun, yeşil alanı olsun" dedi.