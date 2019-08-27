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TOKİ Başkanı Bulut'tan Ankara'daki şantiyelerde inceleme

TOKİ Başkanı Ömer Bulut:- "TOKİ olarak başkentte inşa ettiğimiz 94 bin 994 konutun 85 bin 979'unu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik"

27 Ağustos 2019 Salı 12:42
TOKİ Başkanı Bulut'tan Ankara'daki şantiyelerde inceleme

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, başkentte inşa ettikleri 94 bin 994 konutun 85 bin 979'unu tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulut, Sincan, Kuzeykent ve Mamak'taki tamamlanan projeler ile şantiye alanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Sincan Saraycık Mahallesi'nde inşaatı 3 bölgede 7 etap halinde devam eden Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi ile başlayan Bulut, vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduklarını ifade etti.

Bulut, Sincan'daki projenin 5 bin 701 konuttan oluştuğunu, bunun 1945'ini tamamlayıp vatandaşlara teslim ettiklerini bildirdi.

Ömer Bulut daha sonra Esenboğa Havalimanı güzergahındaki Kuzeykent Projesi kapsamında teslim aşamasına gelen konutları gezdi.

Kuzeykent Projesi ile yeni bir yaşam alanının oluştuğunu ifade eden Bulut, "Kuzeykent Projesi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Proje içerisinde, yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Ayrıca, çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzeykent Projesi kapsamında yapılan konutlarda yaklaşık 40-50 bin nüfusun yaşayacağını belirten Bulut, Kuzeykent konutlarında yaşamın başladığını ve açık satışla konut satışlarının da devam ettiğini aktardı. Bulut, vatandaşların satışta olan konutları gezebileceğini ve satış ofisindeki yetkililerden bilgi alabileceklerini dile getirdi.

- Mamak'ta kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Mamak'ta kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini de inceleyen Bulut, afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak sürdürülebilir dönüşümü esas alan, sosyal adaleti, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşım ile projeleri geliştirdiklerini kaydetti.

Ankara il genelinde TOKİ tarafından birçok kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğünü aktaran Bulut, "19 Mart 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla temelini attığımız 548 konutun yapımı bugün önemli bir aşamaya geldi. Konutlarımızı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bulut, "TOKİ olarak başkentte inşa ettiğimiz 94 bin 994 konutun 85 bin 979'unu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Başkentte ayrıca, 7 hastane, 30 lise, 60 ilkokul, 5 kütüphane, 13 sağlık ocağı, 56 cami, 77 engelsiz yaşam binası, 22 spor salonu ve 61 ticaret merkezi inşa ettik." bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:42
  1. Ankara şantiyeleri
  2. incelemelerde bulundu
  3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut

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